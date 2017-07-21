شركات الأرز الهندية تقدم عروضاً جديدة للمملكة.. وتخفض سعر الطن 100 دولار

تواصل – الرياض:

قدمت الشركات الهِنْدِيّة المصدرة للأرز عروضاً مغرية إلى المملكة بقيمة 1200 دولار (4500 ريال) للطن الواحد، مقابل 1300 دولار (4875 ريالاً)، بانخفاض وصل لـ100 دولار (375 ريالاً) للطن الواحد.

وقالت مصادر، بِحَسَبِ صَحِيفَة “عكاظ”: ‘‘إن المؤشرات الحالية، تعطي انطباعات بوفرة المحصول الجديد، وعزت ذلك إلى انخفاض تسعيرة المحصول إلى 1100 دولار (4125 ريالاً) للطن، فَضْلاً عن بدء تسويق المحصول الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة‘‘.

وأَضَافَت، أن عملية صعود ونزول أسعار الأرز في الدول المصدرة، لا تنعكس بصورة مباشرة على السوق المحلية، كما أن تقييم الأسعار خاضع لمعادلة احتساب تكلفة الشحنات الجديدة مع القديمة في المستودعات لوضع التسعيرة الإجمالية.

وأوضحت المصادر: أن الشركات الموردة تمتلك مخزوناً كبيراً من مختلف العلامات التِجَارِيّة؛ ما يفسر العروض الخَاصَّة التي تطلقها بين فترة وأخرى؛ بهدف المحافظة على الحصة السوقية، ومحاولة اختراق حصص العلامات التِجَارِيّة الأخرى.