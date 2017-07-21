 «العدل» تتواصل مع صاحبة مقطع الاستغاثة بخادم الحرمين وتوجه بسرعة التحقق | صحيفة تواصل الالكترونية

«العدل» تتواصل مع صاحبة مقطع الاستغاثة بخادم الحرمين وتوجه بسرعة التحقق

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تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بفتح تحقيق عاجل في مقطع فيديو جرى تداوله لسيدة تستغيث بخادم الحرمين؛ كي ينصفها في قضية عدم نفقة طليقها عليها وعلى أولادها، وعدم استقبال المحاكم لشكواها.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، أنه تم التواصل مع السيدة والوقوف على مشكلتها من قِبَل المختصين بالوزارة، والتنسيق مع جمعية “مودة” (أحد شركاء الوزارة في تقديم المشورة والمعونة النظامية لمراجعات المحاكم)؛ لتوفير المعونة والمشورة النظامية لها.

وأَضَافَ في بيانٍ اليوم (الْجُمُعَة) أن توجيهات الوزير تنص على التحقق من الواقعة فوراً، وتطبيق الأنظمة حيالها، ومحاسبة أَي مقصِّر يَثبت أن له يداً في الإضرار بالسيدة، أو تَعْطِيل تنفيذ الأحكام؛ خَاصَّة أن هناك تنظيمات صارمة ودقيقة بِشَأْنِ سرعة تطبيق أحكام النفقة والبت في قضاياها فوراً.

وَأَكَّد القفاري، أن الوزارة لن تتوانى في إحقاق الحق؛ تَطْبِيقَاً لمنهج دولتنا العادلة، ليأخذ كل صاحب حق حقه، مُشَدِّداً في الوقت ذاته على أهمية تواصل أصحاب القضايا مع الوزارة أوَّلاً بأول فِي حَالِ حدوث أَي إشكالات يمكن أن تُعيق تنفيذ الأحكام.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمواطنة تستغيث بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ كي ينصفها في قضية عدم نفقة طليقها عليها وعلى أولادها، وعدم استقبال المحاكم لشكواها، بِحَسَبِ قولها.

وأوضحت السيدة، من خلال المقطع، الذي ظهرت فيه وهي تبكي بشدة، أن طليقها لا يصرف على أبنائه البتة، وليس لديهم أَي مصدر دخل آخر، ولا مكان يسكنون فيه، مُؤكِّدَة أنها كلما ذهبت للمحكمة لرفع دعوى ضد طليقها، لم تتمكن من ذلك.

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٢ تعليقات

  1. ليش يرفضها القاضي هذا حق شرعي وين تروح المظلومه هذي مثل هذي الحالات لاترفض ويجب الأهتمام بها وانهاء القضية بأقل وقت ممكن والاسراع في حلها….

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  2. إجراء مهم ومشكوووور جدا يا معالي وزير العدل
    والمطلوب:
    1- أن نعرف نتائج التحقيق..
    2- أن يجد المتظلمون آليه واااااضحه وآمنه ليقدموا شكايتهم بدلا من تويتر واشباهه.

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