خطيب المسجد النبوي: ضبط النفس بأوامر الله أحد أسباب السعادة الدائمة

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تحدث إمام وخطيب المسجد النَبَوِيّ الشريف في المدينة الْمُنَوَّرَة، فضيلة الشيخ حسين آل الشيخ عن اطمئنان النفس وراحة البال والسعادة، وأنها غاية للبشرية يسعون لإيجادها ويتنافسون في تحصيلها.

وقال في خطبة الْجُمُعَة التي ألقاها في المسجد النَبَوِيّ: إنه مهما حاول الإِنْسَان أن يَحْصُل على راحة البال بشتى زخارف الدنيا وشهواتها فلن يجد إلى ذلك سبيلاً؛ ذلك أن السبب الحقيقي للحصول على السعادة وراحة البال يكمن فيما بينه الله جل وعلا بقوله: ((من عمل صالحاً من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبةً ولنجزينه أجره بأحسن ما كَانُوا يعملون))، مُبَيِّنَاً أن العلماء فسروا الآية بأنها الحياة الدنيا.

ولفت فضيلته إلى أن الإيمان بالله سبب في سعادة الإِنْسَان وانشراح صدره واطمئنان قلبه، قَالَ تعالى: ((ومن يؤمن بالله يهدِ قلبه)) وقال رسول الله صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)، مُوَضِّحَاً أن الإيمان بالله يجعل الإِنْسَان سعيداً بما أُعطي في هذه الدنيا، قَالَ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها).

وَأَشَارَ إلى أن الفلاح لا يكون إلا لمن أسلم قَالَ صلوات الله وسلامه عليه: (قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافاً وقنعه الله بما آتاه)، مؤكداً أن الإقبال على الله جل وعلا يلم شعث القلوب، وأن وحشة القلوب لا يزيلها إلا الأنس بالله، وإن فاقة القلوب لا يسدها إلا محبة الله تعالى، قَالَ جل في علاه: ((ألا بذكر الله تطمئن القلوب)).

وأَرْدَفَ فضيلته قَائِلاً: إن من أراد السعادة الدائمة فعليه أن يضبط نفسه بأوامر الله سبحانه، والعيش بطاعة الله جل وعلا قَالَ تعالى: ((إن الأبرار لفي نعيم)). وحذر فضيلته من العصيان فعاقبته وبال وخسران، قَالَ ابْن القيم: (إن العبد إذا عصى الله سلط الله عليه أمرين لا ينفكان عنه حتى يثوب إلى الله الأول الهم والثاني الغم)، قَالَ تعالى: ((ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً))، حَاثّاً المسلمين على تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى مع حسن الظن بالله، فنتيجة هذا هي الاطمئنان والسعادة، ونقاء القلوب، قَالَ جل من قائل: (أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ) وقال عز شأنه: (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ).

وَأَكَّد فضيلة إمام وخطيب المسجد النَبَوِيّ الشريف أن المحبوس من حُبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه، والمهموم من ضيّع نفسه في المعاصي، والمغموم من غم نفسه بظلمات مهاوي المخالفات الشرعية، قَالَ تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ).