«الأمير المعتدي» صاحب سوابق جنائية.. ومضبوطات بحوزته عند القبض عليه

تواصل – الرياض:

تواصل الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض العمل للقبض على كافة المشاركين في الاعتداء الوحشي على عدد من المواطنين والمقيمين وامرأتين (غير معروفتي الجنسية) لتقديمهم إلى جهات التحقيق.

وكانت شرطة منطقة الرياض أوقفت «أميرا» في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس (الخميس) بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيها نفسه وهو يتهجم بشكل عنيف على أشخاص، مسببا لهم إصابات عدة تحت تهديد السلاح.

وذكرت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة رصدت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي توثق تهجم «الأمير» على عدد من المواطنين، وعملت فرق إدارة التحريات والبحث الجنائي على تحليل المقاطع، وتمكنت الفرق السرية من تحديد موقع الجاني، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضافت المصتدر بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية تمكن رجال الأمن من القبض عليه وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادثة (رشاشان ومسدس) وعدد من الطلقات الحية، إضافة إلى تحريز بعض المضبوطات الأخرى.

وأكد المصدر أن للمتهم سوابق جنائية في قضايا مماثلة، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية لاتزال تعمل للتوصل لكافة المشاركين والمعاونين للأمير في اعتداءاته، وتبين أن بعض المقاطع المتداولة حديثة وأخرى قديمة.