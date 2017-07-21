 «الأمير المعتدي» صاحب سوابق جنائية.. ومضبوطات بحوزته عند القبض عليه | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

عاجل .. المتحدث الأمني: مقتل 3 من المطلوبين بعد رصدهم ببلدة سيهات في القطيف الجهات الأمنية توقف أمريكياً متهماً بالإرهاب وتحيله للتحقيق «الجبير»: لا يمكن هزم الإرهاب ما لم تلتزم كافة الدول بمحاربته خطيب المسجد الحرام: الإسلام أوجب لزوم الجماعة وحذّر الفرد من مناكفتها مفتي القدس: لا نقبل أي قيد على أبواب المسجد الأقصى ومن يتعامل معها يعين الاحتلال في جمعة ” اغضب للأقصى”.. شوارع القدس تكتظ بالمصلين ومواجهات مع قوات الاحتلال وحملة اعتقالات واسعة ضد المقدسيين «الأمير المعتدي» صاحب سوابق جنائية.. ومضبوطات بحوزته عند القبض عليه «جمعة الغضب» نصرة للأقصى .. مسيرات غضب ونفير عام وإغلاق المساجد في القدس وأداء الصلاة أمام بوابات المسجد «الشريم» : البَرَكة التي وهبها الله المسجد الأقصى دائمة لن يستطيع نزعها منه من لا يملك هبتها أصلا وفاة وإصابة 8 في حادث مروع على طريق «تبوك ـ حقل» ضبط شبان ضايقوا العوائل والنساء في «منتزه الخزامى» بالجوف (صور) بعد تعيينه رئيساً لهيئة السوق المالية.. تعرّف على السيرة الذاتية لـ«محمد القويز»

«الأمير المعتدي» صاحب سوابق جنائية.. ومضبوطات بحوزته عند القبض عليه

1
«الأمير المعتدي» صاحب سوابق جنائية.. ومضبوطات بحوزته عند القبض عليه

 

تواصل – الرياض:

تواصل الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض العمل للقبض على كافة المشاركين في الاعتداء الوحشي على عدد من المواطنين والمقيمين وامرأتين (غير معروفتي الجنسية) لتقديمهم إلى جهات التحقيق.

وكانت شرطة منطقة الرياض أوقفت «أميرا» في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس (الخميس) بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيها نفسه وهو يتهجم بشكل عنيف على أشخاص، مسببا لهم إصابات عدة تحت تهديد السلاح.

وذكرت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة رصدت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي توثق تهجم «الأمير» على عدد من المواطنين، وعملت فرق إدارة التحريات والبحث الجنائي على تحليل المقاطع، وتمكنت الفرق السرية من تحديد موقع الجاني، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضافت المصتدر بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية تمكن رجال الأمن من القبض عليه وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادثة (رشاشان ومسدس) وعدد من الطلقات الحية، إضافة إلى تحريز بعض المضبوطات الأخرى.

وأكد المصدر أن للمتهم سوابق جنائية في قضايا مماثلة، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية لاتزال تعمل للتوصل لكافة المشاركين والمعاونين للأمير في اعتداءاته، وتبين أن بعض المقاطع المتداولة حديثة وأخرى قديمة.

شاهد ايضا

«الخطوط السعودية»: هبوط طائرة في مانشستر بسبب خلل في الجنيحات

«الخطوط السعودية»: هبوط طائرة في مانشستر بسبب خلل في الجنيحات

عاجل .. المتحدث الأمني: مقتل 3 من المطلوبين بعد رصدهم ببلدة سيهات في القطيف

عاجل .. المتحدث الأمني: مقتل 3 من المطلوبين بعد رصدهم ببلدة سيهات في القطيف

الجهات الأمنية توقف أمريكياً متهماً بالإرهاب وتحيله للتحقيق

الجهات الأمنية توقف أمريكياً متهماً بالإرهاب وتحيله للتحقيق

خطيب المسجد النبوي: ضبط النفس بأوامر الله أحد أسباب السعادة الدائمة

خطيب المسجد النبوي: ضبط النفس بأوامر الله أحد أسباب السعادة الدائمة

١ تعليق

  1. السيف الأملح.

    له ولأشكاله لا أفلح هذا الوجه

    المقاطع اللي إنتشرت مانقول عنها

    ألا سود الله وجهه

    ( إن الإنسان ليطغى أن رآه أستغنى )

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>