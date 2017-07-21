وفاة وإصابة 8 في حادث مروع على طريق «تبوك ـ حقل»

تواصل ـ تبوك:

توفي أربعة أشخاص مساء أمس الخميس، وأصيب أربعة آخرون، في حادث تصادم مرّوع بين مركبتين على طريق (تبوك ـ حقل).

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، خالد مرضي العنزي، ‏‫أن فرق الإسعاف باشرت الحادث قرب الشرف؛ حيث تبين أن ضحايا الحادث عبارة عن عائلة مكونة من سبعة أفراد، وعاملة منزلية.

وأضاف العنزي أن ثلاثة من أفراد العائلة لقوا حتفهم، بالإضافة إلى العاملة المنزلية، فيما أصيب مواطن في العقد الخامس من عمره وثلاثة من أطفاله بإصابات متوسطة.

وأشار المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك إلى إجراء الخدمات الطبية الطارئة بموقع الحادث ونقل الضحايا جميعاً لمستشفى محافظة حقل بمشاركة أربع فرق إسعافية، سائلا الله الشفاء العاجل للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين والصبر والسلوان لذويهم.