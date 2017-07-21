 بعد تعيينه رئيساً لهيئة السوق المالية.. تعرّف على السيرة الذاتية لـ«محمد القويز» | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد تعيينه رئيساً لهيئة السوق المالية.. تعرّف على السيرة الذاتية لـ«محمد القويز»

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بعد تعيينه رئيساً لهيئة السوق المالية.. تعرّف على السيرة الذاتية لـ«محمد القويز»

تواصل – فريق التحرير:

بعد صدور الأمر الملكي، الیوم الخمیس، بتعیین محمد بن عبدالله القويز رئیساً لمجلس ھیئة السوق المالیة بمرتبة وزير، نستعرض معكم سيرته الذاتية..

محمد بن عبدالله القويز، حاصل على شھادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة الملك سعود 1998م، ثم التحق بجامعة نیويورك كلیة ستیرن للعلوم التجارية في الولايات المتحدة، حیث حصل على شھادة الماجستیر في العلوم الإدارية متخصصا في الإدارة المالیة ومبادرات الأعمال عام 2003.

و”القويز” ھو الشريك المؤسس والمدير العام في شركة “دراية” المالیة، حیث يتولى مسؤولیة استراتیجیة الشركة وأعمالھا التجارية بشكل عام، و له من الخبرة أكثر من 15 عاماً  في مجال الخدمات المالیة والتخطیط الاستراتیجي والقانون والاستثمار وحوكمة الشركات.

عمل “القويز” في مجال المصرفیة الاستثمارية ومصرفیة الشركات في مجموعة سامبا المالیة في السعودية، وقبل ذلك، كان يعمل في خزينة البنك العربي الوطني في السعودية.

كما عمل مستشارا مع شركة ماكنزي وشركاه العالمیة، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الاستراتیجیة في العالم، مع عدد من شركات الخدمات المالیة القیادية، تنوعت ما بین الشركات الحديثة والنامیة والناضجة، وشمل عمله صیاغة الاستراتیجیات، وتطوير خطط الأعمال، وإنشاء الھیاكل التنظیمیة، وتطوير الأنظمة لتحسین الأداء، إضافة إلى صیاغة وإدارة السیاسات الاستثمارية الخاصة بھا.

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