ملخص للأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين

تواصل – الرياض:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، عدة أوامر ملكية.

إليكم ملخص للأوامر الملكية:

قرارات:

– إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء يضم المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني وكل ماله علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية.

– إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا برئاسة ولي العهد.

– إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية برئاسة ولي العهد.

– إنشاء نادي باسم “نادي الصقور”.

– إنشاء نادي باسم “نادي الإبل”.

يكون

يكون رئيس أمن الدولة عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

يكون وزير الداخلية عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

إعفاء

– إعفاء الفريق أول حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه.

– إعفاء سليمان نايف الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه.

إنهاء

– إنهاء خدمة الفريق الأول عبد العزيز بن محمد الهويريني العسكرية.

تعيينات: – تعيين الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيسا لرئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة. – تعيين عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعدا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير. – تعيين الفريق أول ركن سهيل المطيري رئيسًا للحرس الملكي. – تعيين ثامر نبيل نصيف رئيسا للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة. – تعيين بدر محمد عبدالعزيز بن عساكر مديرا للمكتب الخاص لـولي العهد للشؤون الخاصة لسموه بمرتبة وزير. – تعيين محمد عبدالله إبراهيم القويز رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

ترقيات:

– ترقية الفريق خالد قرار الحربي إلى رتبة فريق أول.

– ترقية اللواء الركن مفلح سليم العتيبي لرتبة فريق ركن.

– ترقية الفريق ركن سهيل المطيري لرتبة فريق أول ركن

– ترقية اللواء الركن مفلح سليم العتيبي لرتبة فريق ركن.