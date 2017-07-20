 مدني تبوك ينقذ 3 عمال سقطوا داخل خزان صرف صحي | صحيفة تواصل الالكترونية

مدني تبوك ينقذ 3 عمال سقطوا داخل خزان صرف صحي

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مدني تبوك ينقذ 3 عمال سقطوا داخل خزان صرف صحي

تواصل ـ تبوك:

أَنْقَذَتْ فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ في تبوك ثلاثة عمال سقطوا داخل خزان للصرف الصحي، اليوم الخميس.

وأَوْضَحَ الناطق الإعلامي للدفاع المَدَنِيّ بمنطقة تبوك بالإنابة، الملازم أول حسام علي المسعودي، أن غرف التوجيه والتحكم تلقت بَلَاغَاً في تمام الساعة 10:39 يفيد بسقوط عمالة داخل خزان للصرف الصحي في الشارع الفاصل بين مُسْتَشْفَى الملك فهد التخصصي ومُسْتَشْفَى النساء والأطفال بمدينة تبوك.

وأَضَافَ المسعودي أنه عند مباشرة فِرَق الإنْقَاذِ للحادث، تبين سقوط 3 عمال من الجنسية الآسيوية داخل خزان بعمق 5 أمتار، وَتَمَّ إنقاذهم ونقلهم للمُسْتَشْفَى بعد تعرضهم للاختناق، مُشِيرَاً إلى أن حالتهم الصحية مستقرة الآن.

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١ تعليق

  1. حوادث غرف الصرف الصحي عندنا كثيرة ومتنوعة و متكرررررة

    ما فيه مجال نتقدم في هذا الموضوع!

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