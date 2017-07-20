جدة.. وفاة مؤذن داخل مسجد قبل صلاة الفجر بدقائق

تواصل – جدة:

شهدت محافظة جدة، يوم الثلاثاء الماضي، وفاة مؤذن، داخل مسجد، قبيل رفعه أذان صلاة الفجر بدقائق معدودة.

وفارق المؤذن – وهو من جنسية سورية، ويبلغ من العمر 60 عَامَاً – الحياة في مسجد “السليماني” في حي الصفا “5” بجدة، بينما كان ينتظر دخول وقت صلاة الفجر لرفع الأذان، حيث كان يقرأ القرآن.

الفقيد كان يعيش بالمملكة مُنْذُ 40 عاماً، وكان محباً للمكوث بالمساجد وتلاوة كتاب الله، وخدمة بيوته، فكتب الله له هذه الخاتمة الحسنة.