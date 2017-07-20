إصابة مواطنة سعودية بطلق ناري طائش في الأردن

تواصل ـ الرياض:

أُصيبت مواطنة – 45 عَامَاً – بطلق ناري طائش من مسدس عيار 9 ملم استقر في بطنها، مسبباً نزيفاً في الطحال أثناء جلوسها ببلكونة شقتها المستأجرة في محافظة العلجون بالأردن.

وقال المتحدث الرسمي لسفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن مدير المكتب الإعلامي عبدالسلام العنزي: إن السفارة تلقت اتِّصَالاً مساء الثلاثاء الماضي يفيد بتعرض المواطنة للطلق الناري، ونقلها ذووها فَوْرَاً لأحد المستشفيات القريبة من مقر إقامتهم.

وتسبب الطلق بنزيف داخلي استدعى التدخل الجراحي وإجراء عملية عاجلة، وباشر قسم شؤون السعوديين في السفارة الحالة وتواصل مع ذويها فوراً، وبعد اسْتشَارة الأطباء ارتأت السفارة نقلها إلى مُسْتَشْفَى المركز العَرَبِيّ بالعاصمة عمان لوجود إمكانات أفضل، وَفْقَاً لـ”مكة”.

ووجَّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير خالد بن فيصل، القسم الصحي بالسفارة باستدعاء أفضل الأطباء في الأردن لمتابعة الحالة فَوْرَاً، واستكمال علاجها على نفقة الدولة، وأُدخلت فَوْرَاً إلى غرفة العمليات واستُخرجت الرصاصة التي تَسَبَّبَتْ في جرح بالطحال، وهي الآن بحالة مستقرة، إلا أنها ما زالت تتلقى العلاج بالمستشفى.