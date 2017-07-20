كاتب صحفي يدعو لاستثناء أصحاب الوظائف البسيطة من رسوم المرافقين

تواصل – الرياض:

دعا كاتب صحفي إلى استثناء الوافدين العاملين في مهن بسيطة أو الأسر التي بلا عائل، من قرار دفع رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة بالمملكة، وذلك حتى لا تزداد مديونياتهم وتنشأ بسببهم بيئة محتاجة.

وأوضح الكاتب عبدالعزيز السويد في مقاله المنشور بصحيفة “الحياة”، أن الجانب الإنساني يحتم علينا استثناء هذه الشريحة من قرار فرض الرسوم، مبيناً أن الوافد الذي يعمل في مهنة بسيطة والأسرة التي بلا عائل، بعضهم يعيش على الجمعيات الخيرية ولن يتمكنوا من دفع الرسوم، وبالتالي ستزداد المديونية عليهم.

وأضاف السويد أن بقاء مثل هؤلاء في المملكة، وعدم قدرة بعضهم العودة إلى بلدانهم، ربما تنشأ منه ظاهرة جديدة تنمو وسط بيئة محتاجة لا تختلف كثيراً عن البيئة التي أنتجها المتخلفون عن الحج والعمرة، مشدداً على ضرورة عدم التغافل عن هذه المشكلة وتعزيز الجانب الإنساني عند التفكير في الحلول.

يذكر أن قرار فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة، ينص على دفع 100 ريال شهرياً عن كل فرد وتدفع بشكل سنوي، تزيد العام المقبل إلى 200 ريال شهرياً، إلى أن تصل إلى 400 ريال شهرياً أي 4800 ريال سنوياً للفرد الواحد في عام 2020.