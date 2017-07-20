في ساحة القصاص.. مقيم باكستاني يعفو عن قاتل أخيه بالرياض

تواصل – الرياض:

تنازل مقيم باكستاني صباح اليوم الخميس، عن قاتل شقيقه في ساحة القصاص بالرياض قبيل تنفيذ حكم القصاص بالجاني.

وتعود حيثيات الواقعة لخلاف بين مقيمين باكستانيين قبل خمسة أعوام بوادي الدواسر نتج عنها مقتل أحدهما والقبض على القاتل وإيداعه السجن والحكم عليه بالقصاص، وقبل شهر رمضان تم نقله لساحة القصاص بوادي الدواسر لتنفيذ الحكم الشرعي بحق الجاني وقبيل لحظة التنفيذ وبعد أن قرأ الحكم تدخل عدد من أهل الخير المتواجدين بساحة القصاص وتم تأجيل القصاص لبعد شهر رمضان.

وفي صباح اليوم الخميس وبعد إحضار الجاني لساحة القصاص وحضور وكيل ورثة الدم تم تدخل أهل الخير وبعد عدة مداولات تنازل الوكيل لوجه الله تعالى، فيما أعلن عدد من رجال الأعمال تحملهم دفع الدية عن الجاني.

الجدير بالذكر، أن الجاني الباكستاني بالعقد الثالث من العمر متزوج وله طفلين وقتل مقيماً باكستانياً قبل خمسة أعوام والقبض عليه بعد قتله وايداعه السجن بالرياض.