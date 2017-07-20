الكويت تقرر خفض عدد دبلوماسیي السفارة الإيرانیة وتغلق مكاتبھا الفنیة

تواصل – وكالات:

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكويتیة أنه بعد صدور حكم محكمة التمییز رقم 901لسنة 2016 بشأن ما يعرف بخلیة العبدلي، فقد قامت وزارة الخارجیة باتخاذ الخطوات اللازمة حیال ما ورد في حیثیات الحكم، من مشاركة جھات إيرانیة بمساعدة ودعم أفراد الخلیة.

حیث تم إبلاغ السفیر الإيراني في دولة الكويت بقرار السلطات الكويتیة بتخفیض عدد الدبلوماسیین العاملین في السفارة الإيرانیة وإغلاق المكاتب الفنیة التابعة للسفارة وتجمید أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بین البلدين.

واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن الأسف للتطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في ھذا الصدد.