«الإحصاء»: ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي 7% ليسجل 19.7 ألف ريال

تواصل – الرياض:

أظهرت بيانات “الهيئة العامة للإحصاء”، ارتفاع نصيب الفرد في المملكة 7%، مقارنة بالربع الأول من عام 2016، وسجل أيضاً ارتفاعاً مقارنة بالربع الماضي (الربع الرابع 2016) بنحو 0.46%، ليبلغ نصيب الفرد حينها 19.68 ألف ريال.

وبهذا، سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي أعلى مستوياته في نحو عامين، وبالتحديد فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي بالربع الثاني من عام 2015 قد بلغ نحو 20.4 ألف ريال للفرد، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وبحسب البيانات التاريخية ، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي سجل نمواً متواصلاً بدءاً من الربع الأول من العام الماضي 2016 وحتى الربع الحالي، باستثناء تراجع محدود تم خلال الربع الثالث من العام ذاته.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي وبالأسعار الجارية خلال الربع الأول 2017 نحو 642.14 مليار ريال، ومقارنة بنحو 583.11 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.