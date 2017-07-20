تنفيذاً لأمر خادم الحرمين.. شرطة الرياض تضبط الأمير المعتدي على المواطنين

تواصل – الرياض:

صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالقبض الفوري على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بعد اعتدائه على مواطنين.

وشدَّد الأمر الملكي على عدم الإفراج عن الأمير سعود وجميع المتورطين في الواقعة حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.

وفور صدور توجيهات خادم الحرمين، قامت شرطة منطقة الرياض بضبط الأمير المعتدي على المواطنين، وإيداعه السجن تمهيداً للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات، – وفقاً لـ”الإخبارية”.