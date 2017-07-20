أمانة الطائف تدرس ترسية المشروعات إلكترونياً

تواصل – الطائف:

نظمت أمانة الطائف ورشة عمل “المنافسة العامة والشراء المباشر” بحضور مختصين من الأمانة والبلديات المرتبطة “بلديات محافظة الخرمة، تربة، رنية، الموية، ميسان، وبلديات المحاني، بني سعد، قيا، القريع بني مالك، ظلم”.

وبحثت الورشة تحويل ترسيه المشاريع الى عملية إلكترونية، عدا تسلم المظاريف للمنافسات فقط دون الشراء المباشر، وأن يكون هناك مدخل معلومات مختص للمشاريع بالأمانة، ومدقق معتمد لإقرار البدء في ترسية المشاريع، ويعطى كل واحد منهم صلاحية من وزارة المالية بالدخول على البرنامج بحيث يكونوا مسؤولين عن تنفيذ إجراءات ترسية المشاريع، وعدم وجود تجاوزات في ترسيه المشاريع والتأكد من اكتمال شروطها.

ويقوم الموقع بتوفير معلومات كافية عن المقاول، بحيث لا يتم التعامل إلا مع مقاول مسجل في الموقع، ولديه كامل المؤهلات للمشروع وقد وجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بعقد ورشة أخرى متخصصة تجمع ذوي العلاقة بالأمانة والبلديات المرتبطة لوضع التصور الكامل للبدء في تطبيق الإجراءات وفق التوجه الجديد.