«التعليم» توضح سبب ضعف مخرجات «المرحلة الابتدائية»

تواصل – الرياض:

كشفت وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات الدكتورة هيا العواد عن سبب ضعف مخرجات التعليم العام من الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية في القراءة والإملاء، موضحة أن ذلك بسبب سوء تطبيق نظام التقويم في الميدان التربوي.

وأكدت، أن نظام التقويم المستمر يعتبر من أفضل نظم التقويم العالمية للمرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن سوء التطبيق والممارسات التي يقوم بها بعض المعلمين والمعلمات في تطبيق التقويم المستمر هي التي خرجت لنا جيلا غير قادر على القراءة والكتابة بشكل صحيح، وفقا لـ”عكاظ”.

ولفتت العواد إلى أن وزارة التعليم تعمل على تحسين تطبيق عملية التقويم المستمر من خلال برامج تدريبية تقدم للمعلمين والمعلمات في الميدان التربوي بحيث تضمن فعالية استخدام أدوات وأساليب التقويم المستمر.