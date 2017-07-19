«العمل» تكشف حقيقة علاقتها بسارقي «محفظة عامل بقالة» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة أن الشخصين اللذين ظھرا في مقطع فیديو، وھما ينفذان عملیة تفتیش على “بقالة”، ويسرق أحدھما البائع خلالها، ليسا تابعین للوزارة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخیل، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، الیوم (الأربعاء) تعلیقاً على مقطع الفیديو، إن من ظھرا بالمقطع لیسا من مفتشي أو منسوبي وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة.

ويظهر مقطع الفیديو الذي تم تداوله، قیام شخصین بتفتیش بقالة، مدعين أنهما من وزارة العمل، بينما كان البائع بینھما، لیستغل أحدھما انشغال البائع ويستخرج محفظة من الأدراج السفلیة ويسرق الأموال التي فيھا.