 وجهاء العوامية يسلمون أحد المطلوبين من قائمة الـ٢٣ للجهات الأمنية | صحيفة تواصل الالكترونية

وجهاء العوامية يسلمون أحد المطلوبين من قائمة الـ٢٣ للجهات الأمنية

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وجهاء العوامية يسلمون أحد المطلوبين من قائمة الـ٢٣ للجهات الأمنية

تواصل – فريق التحرير:

قام بعض وجهاء العوامية، بتسليم أحد المطلوبين ويدعى محمد عيسى اللباد، الموضوع على قائمة المطلوبين أمنيا من قبل الجهات الأمنية، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة الشرقية.

وأكد وجهاء المنطقة، أنهم سلموا المتهم طواعية، بحسب صحيفة الوطن.

يذكر ان قائمة المطلوبين ال23 وضعت في مطلع شهر يناير 2012 بالتزامن مع بدايات أحداث القطيف أعلنت وزارة الداخلية عن قائمة تضم 23 مطلوباً من اللذين تتهمهم بإثارة الشغب و السطو على المحلات التجارية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة السلاح واستهداف رجال الأمن.

 

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