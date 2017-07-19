في رسالة لشيخ الأزهر.. أحد ملالي طهران يدافع بقوة عن زواج المتعة ويؤكد أنه: إطفاء لنار الشهوة..!

تواصل – الرياض

دافع أحد ملالي إيران بقوة عن “زواج المتعة”، وزعم أن “هناك حاجة عاطفیة ملحة له، لا تقل أهمیة من إطفاء نار الشهوة.”

جاء ذلك في رسالة للمرجع الشيعي الصفوي ناصر مکارم الشیرازي عن “زواج المتعة إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، رداً على حديث شيخ الأزهر عن “زواج المتعة”، طبقاً لـ “CNN”.

وبرر “الشیرازي” قائلاً: إن “نکاح المتعة لم یکن وسیلة لاستغلال المستهترین والشاذین جنسیاً.”

وقال إنه “یلجأ إلی هذا النکاح من دفعته الضرورة، کما لو کان الإنسان بعیداً عن أهله، لو لم یستعن بذلك علی نفسه أو کان أعزباً ولم یتمکن من الزواج الدائم مع حاجته الملحة جنسیاً.”

وتابع “الشیرازي” في رسالته لشيخ الأزهر، قائلاً: “من الملفت هنا أنکم أکّدتم علی بطلان زواج المتعة بإجماع أهل السنة کافة، فجعلتموه حجةً إلا أنه یبدو قد غاب عنکم أن أئمة أهل البیت جمیعاً قد أفتوا بالجواز، وأن فقهاءهم أیضاً أفتوا جمیعاً بالجواز.”

وكان شيخ الأزهر أكد أن “زواج المتعة عند الشیعة ساقط ومشوه وعبارة عن لقاء مؤقت بین الرجل والمرأة من أجل قضاء الشهوة فقط”، وتساءل شيخ الأزهر: “مَن هذه الحرة التي تقبل هذا الإذلال وبیع جسدها لقاء حفنة من المال؟! وما الفرق بینها وبین البغایا.”