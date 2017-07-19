توقُّعات بانخفاض الإيجارات بعد تطبيق «رسوم مرافقي الوافدين»

تواصل – الرياض:

رجَّح عقاريون، انخفاض في الإيجارات بنسبة تراوح بين 10 و15% في الأحياء الجيدة، وانخفاض يتجاوز 20% للأحياء المتوسطة بسبب فرض الرسوم على مرافقي الوافدين.

وقال المختص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن ‘‘إن الفترة الماضية الماضية شهدت خروج عائلات الوافدين بشكل نهائي بسبب رسوم المرافقين، وهذا يعتبر مؤثراً مهماً في أسعار الإيجارات للوحدات السكنية، والتي كانت تسكنها هذه العائلات”.

وأضاف “الصحن” بحسب صحيفة “الحياة” أنه من الواضح أن سوق التأجير السكني وبخاصة في الأحياء التي يقطنها الوافدون بدأت تظهر فيها بعض الآثار، من أهمها انخفاض الأسعار .

وتابع المختص قائلاً: ‘‘إن كثرة اللوحات في داخل الأحياء وأمام العمائر والمنازل المعدة للإيجار أصبحت واضحة للعيان، وأن هذا مؤشر مهم على زيادة الشواغر، وبخاصة في الأحياء التي سكنها الوافدون‘‘.