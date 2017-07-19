«الزكاة والدخل» تستطلع مرئيات العموم حول مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة

تواصل – واس:

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، استطلاعا لمرئيات العموم حول اللائحة التنفيذية لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، لإتاحة المجال لاستقبال المرئيات بخصوص تلك اللائحة حتى 19 أغسطس 2017.

يأتي هذا الاستطلاع بعد أن تم الانتهاء من تلقي المرئيات المتعلقة بمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة، بحيث توسع اللائحة التنفيذية الأحكام التي يشملها مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، وتوفر معلومات كافية لاستكمال متطلبات تطبيق الضريبة في المملكة، وتعطي الشرائح المشمولة بالضريبة معلومات وافيه للامتثال لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وتتضمن اللائحة التنفيذية تفاصيل ونطاق تطبيق الضريبة “الإعفاءات، الضريبة بنسبة صفر بالمائة” على السلع والخدمات المشمولة في قطاعات محددة، وقواعد التسجيل، والمجموعة الضريبية، وتاريخ ومكان التوريد، والاستيراد والتصدير، ومعاملة السلع المستخدمة، وخصم ضريبة المدخلات، وعمليات الفحص وتقديم الاعتراض وغيرها من التفاصيل.

ويوفر استطلاع مرئيات العموم الفرصة الكافية أمام الجمهور وقطاع الأعمال للاطلاع على مقترحاتهم وآرائهم بخصوص اللائحة التنفيذية لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، قبل اعتمادها بصيغتها النهائية وإصدارها حسب النظام.

كما يعـد هذا الاستطلاع بمثابة فرصة ثانية أمام العموم لتبادل الأفكار مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حول ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في الأول من يناير من العام 2018، وتتابع الهيئة العامة للزكاة والدخل التعليقات الواردة حول مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة باهتمام وبشكل مستمر، وتتطلع إلى مشاركة الجميع بمرئياتهم حول اللائحة التنفيذية، وتعزيز التوجه الذي تبنته الهيئة العامة للزكاة والدخل في إشراك الشرائح التي تشملها الضريبة، وهي في طور استخدام وتطوير الموارد والقدرات اللازمة من أجل مساعدة المنشآت على تطبيقها.

ويمكن الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل، من خلال الرابط التالي:

https://www.gazt.gov.sa/dzit_logon/MenuItems.jsp?menu_id=regvatform&portalapp=x&ume.logon.locale=ar.

كما تدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع المنشآت المعنية إلى متابعة الإعلانات والتطورات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة عبر موقعها الإلكتروني: www.gazt.gov.sa.