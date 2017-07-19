«الشورى» يُسقط توصية تحديث شروط التقاعد المبكر .. وأعضاء المجلس يؤكدون: تضرّ بمصالح المواطنين

تواصل – الرياض

يناقش مجلس الشورى التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، والتي تتضمن : “جواز منح الموظف المتميز مكافأة نقدية تحدد اللائحة التنفيذية للنظام شروط منحها.”

وأسقط المجلس في جلسته التي عقدها اليوم، توصية تطالب التأمينات الاجتماعية بتبني مرئياتها بشأن تحديث شروط التقاعد المبكر، بعد اعتراض عدد من الأعضاء على التوصية، ورأى الأعضاء أن التوصية تعطي التأمينات الاجتماعية الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر بما يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين.

وطالب “الشورى” الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في اعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقار، والإسراع بإقرار (الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية) المحدثة، والاهتمام بذوي الإعاقة وكبار السن في خططها، لتمكنهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز، ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية بجمهورية أذربيجان، كما وافق على مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النيجر.

كما وافق مجلس الشورى على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، ومشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري، ومشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية في المملكة والشرطة الوطنية الإندونيسية في جمهورية إندونيسيا.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والأربعين، التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس.