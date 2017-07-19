 «الشورى» يسقط توصية تحديث شروط التقاعد المبكر .. وأعضاء المجلس يؤكدون : تضر بمصالح المواطنين | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«الزكاة والدخل» تستطلع مرئيات العموم حول مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة في رسالة لشيخ الأزهر.. أحد ملالي طهران يدافع بقوة عن زواج المتعة ويؤكد أنه: إطفاء لنار الشهوة..! «الخطوط السعودية» تستعد لتشغيل رحلاتها إلى بغداد مكة.. «تحقيقات النيابة» تكشف سبب إثارة النزيلات للشغب بدار الفتيات «الشورى» يُسقط توصية تحديث شروط التقاعد المبكر .. وأعضاء المجلس يؤكدون: تضرّ بمصالح المواطنين «العمل»: ضبط 227 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس خلال 32 يوماً «استئناف الرياض» تُلزم «المساهمات العقارية» بدفع 24 مليون ريال لرجل أعمال تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمُهرّب مخدرات «سوري» في تبوك «جازان بدون مستشفي ولادة» يتصدّر تويتر.. ومغردون يناشدون بحل الأزمة حائل.. مجهولون يطمسون «كاميرا ساهر» بصبغة حمراء ميليشيا «حزب الله» اللبناني تزرع المخدرات في سوريا لتعويض نقص التمويل ألمانيا.. قاضٍ يرفض مثول امرأة سورية أمامه بسبب «حجابها»

«الشورى» يُسقط توصية تحديث شروط التقاعد المبكر .. وأعضاء المجلس يؤكدون: تضرّ بمصالح المواطنين

3
«الشورى» يُسقط توصية تحديث شروط التقاعد المبكر .. وأعضاء المجلس يؤكدون: تضرّ بمصالح المواطنين

تواصل – الرياض

يناقش مجلس الشورى التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، والتي تتضمن : “جواز منح الموظف المتميز مكافأة نقدية تحدد اللائحة التنفيذية للنظام شروط منحها.”

وأسقط المجلس في جلسته التي عقدها اليوم، توصية تطالب التأمينات الاجتماعية بتبني مرئياتها بشأن تحديث شروط التقاعد المبكر، بعد اعتراض عدد من الأعضاء على التوصية، ورأى الأعضاء أن التوصية تعطي التأمينات الاجتماعية الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر بما يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين.

وطالب “الشورى” الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في اعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقار، والإسراع بإقرار (الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية) المحدثة، والاهتمام بذوي الإعاقة وكبار السن في خططها، لتمكنهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز، ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية بجمهورية أذربيجان، كما وافق على مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النيجر.

كما وافق مجلس الشورى على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، ومشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري، ومشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية في المملكة والشرطة الوطنية الإندونيسية في جمهورية إندونيسيا.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والأربعين، التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس.

شاهد ايضا

وجهاء العوامية يسلمون أحد المطلوبين من قائمة الـ٢٣ للجهات الأمنية

وجهاء العوامية يسلمون أحد المطلوبين من قائمة الـ٢٣ للجهات الأمنية

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين (صور)

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين (صور)

خلال 11 يوما.. 25 مهندسا وفنيا بـ«السعودية للكهرباء» ينجحون في إجراء صيانة فنية «توليد القرية المركبة»

خلال 11 يوما.. 25 مهندسا وفنيا بـ«السعودية للكهرباء» ينجحون في إجراء صيانة فنية «توليد القرية المركبة»

رئاسة المسجد النبوي تسهّل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة

رئاسة المسجد النبوي تسهّل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة

٣ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>