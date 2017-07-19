 الخارجية الأمريكية: الحوثيون يهاجمون المملكة بأسلحة إيرانية | صحيفة تواصل الالكترونية

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الخارجية الأمريكية: الحوثيون يهاجمون المملكة بأسلحة إيرانية

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الخارجية الأمريكية: الحوثيون يهاجمون المملكة بأسلحة إيرانية

تواصل – وكالات:

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: ‘‘إن إيران تواصل تزويد الميليشيات الحوثية في اليمن بأسلحة استخدمت لمهاجمة السعودية، معلنة فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها للصواريخ‘‘.

وأقرت الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء)، فرض عقوبات جديدة على إيران، إزاء برنامجها للصواريخ البالستية وأنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد بضع ساعات من قرار إبقائها الاتفاق النووي مع طهران، وشملت العقوبات الأمريكية 18 شخصاً وكياناً مرتبطين ببرنامج الصواريخ البالستية والحرس الثوري الإيراني.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت ‘‘إنها لاتزال تشعر بقلق عميق إزاء الأنشطة التخريبية التي تقوم بها إيران في الشرق الأوسط، والتي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار.

وأضافت، أن إيران واصلت دعمها لنظام الأسد، على الرغم من جرائمه ضد شعبه، ولا تزال تواصل تزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بأسلحة متطورة تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر، وقد استخدمت لمهاجمة السعودية، وإطالة أمد الصراع في اليمن.

وأشار بيان للخارجية الأمريكية إلى أن إيران تواصل دعم الجماعات الإرهابية مثل حزب الله، وهذا يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، مبينا أن طهران واصلت اختبار وتطوير الصواريخ الباليستية، في تحد مباشر لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي تقوضه إيران بدعمها للأنشطة الخبيثة التي تهدد أي “إسهامات إيجابية” للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وشدد البيان، على أن الولايات المتحدة ستواصل مراجعة شاملة لسياستها تجاه إيران، من خلال إعادة النظر في الاتفاق النووي، والتهديدات التي تشكلها طهران على الأمن العالمي.

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