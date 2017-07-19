جازان.. زوج امرأة وضعت جنينها بـ«ممر مستشفى» يكشف تفاصل الواقعة (فيديو)

تواصل – سامي الثبيتي:

رفضت 4 مستشفيات بمنطقة جازان استقبال زوجة أحد المواطنين حينما فاجأتها آلام المخاض، وكان ردهم .. لا يوجد سرير شاغر الآن، وانتهى الأمر بأن وضعت المرأة مولودها في ممر مستشفى الملك فهد، مما أدى لتدهور حالة الزوجة بسبب التنقل بين أكثر من مستشفى.

الزوج عطيف دعاك قال، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد: “أثناء تنقلي في مستشفيات جازان الأربعة جميعاً كانت هناك لوحة معلقة أمام كل مدير مستشفى مكتوب عليها بخط واضح رسالة خادم الحرمين العناية بالمريض والاهتمام بكل ما يمس صحة المواطن في هذا البلد المعطاء والاهتمام بالمريض وهمومه وحل جميع مشاكله”.

وروى دعاك تفاصيل ما حدث لزوجته قائلاً: “ذهبت لمستشفى الأمير محمد بن ناصر وهي الأحدث في جازان وبعد نصف ساعة خرجت زوجتي وقالت يقول الطبيب أنه ليس هناك سرير، حتّى أن المدير المناوب قال إنه ليس لديه صلاحية في استدعاء الطبيب والطبيبة”.

وأضاف “ذهبت إلى مستشفى أبو عريش العام وخضعت زوجتي لثلاث ساعات من الفحص والزوجة تتألم وأنا أقول للطبية إن زوجتي في حالة ولادة وهي تقول صبرا لأن هناك حالات أخرى وبعد ساعة ونصف طلبت من الطبيب الأخصائي الكشف عليها فقال إن زوجتي لن تلد بشكل طبيعي وتحتاج طبيب تخدير ولا يوجد لدينا طبيب تخدير”.

وتابع “بعد أن انتشرت القصة لم يتصل بي أي مسؤول من مدراء الصحة في منطقة جازان، الوحيد الذي اتصل هو مدير العلاقات العامة بمستشفى الملك فهد”، مضيفا “قدمت شكوى لجميع المستشفيات الأربعة ومدير الصحة”.

وختم المواطن شكواه قائلا: “معاناة زوجتي هي معاناة أغلب نساء منطقة جازان بدون استثناء وجوالي لم يقف لحظة بعد نشر القصة والجميع يعاني ، متسائلاً “كيف منطقة يسكنها أكثر من 2 مليون لا يوجد بها مستشفى نساء وولادة”.

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