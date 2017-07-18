 «الزعاق»: دخول «جمرة القيظ» والحرارة تشتد 40 يوماً على المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الزعاق»: دخول «جمرة القيظ» والحرارة تشتد 40 يوماً على المملكة

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«الزعاق»: دخول «جمرة القيظ» والحرارة تشتد 40 يوماً على المملكة

تواصل – فريق التحرير:

قال خالد الزعاق عضو الاتحاد العَرَبِيّ لعلوم الفضاء والفلك، إن منطقة الشرق الأوسط شهدت اليوم دخول ما يعرف بـ”جمرة القيظ”، وهي ظاهرة موسمية تشهدها الأجواء المناخية في المملكة والخليج.

وأَضَافَ الزعاق أن الأجواء في هذه الفترة تشتد فيها الحرارة على الخليج خلال الـ40 يوماً القادمة، وتزيد الحرارة على المسطحات المائية.

وَتَابَعَ قَائِلاً: وَفْقَاً للإخبارية نت: “مع دخول سهيل بعد 33 يوماً تَقْرِيبَاً تتراجع درجات الحرارة، وتبدأ بالهبوط تَدْرِيجِيّاً إلى موسم الخريف”.

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