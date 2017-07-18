 رجل الأعمال «المقرن» يكشف سبب تأخره في إنشاء شركة للملابس «المحتشمة» (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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رجل الأعمال «المقرن» يكشف سبب تأخره في إنشاء شركة للملابس «المحتشمة» (فيديو)

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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف رجل الأَعْمَال عبدالمحسن المقرن، عن سبب تأخره في إنشاء شركة خَاصَّة بتوفير الملابس النسائية اللائقة “المُحتشمة”.

وأَوْضَحَ المقرن أن سبب ذلك يرجع إلى خسارة أحد شركائه في المصانع بإيطاليا والصين وسنغافورة؛ بعد دخوله في “أسهم”.

وأَضَافَ خلال استضافته بقناة المجد، اليوم الثلاثاء: “الرجل دخل في أسهم وخسرها بصراحة، وأنا اتعامل مع الأسهم بحساسية كبيرة”، إلا أنه جدد وعده بعمل الشركة الخَاصَّة بتوفير الملابس اللائقة “المحتشمة”.

وكان المقرن قد قَالَ في حسابه على “تويتر” فِي وَقْتٍ سَابِقٍ: “سترون قَرِيبَاً بمشيئة الله شركة كبيرة راقية تهتم بإيجاد الملابس الراقية المُحتشمة لجميع الأعمار للسيدات.. تأخرنا لعدة أسْبَاب خارجة عن الإرادة”.

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