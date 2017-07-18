 «الصحة» تغلق 4 مراكز صحية بالرياض لإعادة تأهيلها | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة» تغلق 4 مراكز صحية بالرياض لإعادة تأهيلها

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«الصحة» تغلق 4 مراكز صحية بالرياض لإعادة تأهيلها

 

تواصل ـ فريق التحرير:

أَغْلَقَتْ وزارة الصحة بمنطقة الرياض 4 من مراكزها الصحية (مؤقتاً) ولمدة 4 أشهر؛ وَذَلِكَ لِبدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير المراكز الصحية بالمنطقة.

وَقَالَتْ وزارة الصحة، في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”: “نظراً لإعادة تأهيل وتطوير تلك المراكز: صحة الرياض توجه بعض مراجعي مراكز (الوادي، الخليج، المربع، المنصورة) لمراكز أخرى قريبة”.

ووجَّهت الوزارة مراجعي المراكز الصحية المغلقة بمراجعة المراكز الصحية المجاورة إلى أن يتم الانتهاء من مشروع التطوير والتأهيل.

وأوضحت “صحة الرياض” لمراجعي المراكز المغلقة، عبر لافتات تم وضعها بمدخل كل مركز، بمراجعة المركز الصحي لتلقي الخدمات العلاجية، كما أشعرتهم بنقل ملفاتهم الصحية إِلَى المركز الصحي المجاور، وَتَمَّ وضع رقم هاتف للاستعلام والاستفسار.

أما عن المراكز المغلقة والمراكز البديلة لها، فهي كالتالي:

مركز صحي الخليج “1”، والبديل مركز صحي الملك فيصل.

مركز صحي الوادي، والبديل مركزا النفل والفلاح.

مركز صحي المربع، والبديل مركز صحي إسكان المعذر.

مركز صحي المنصورة، والبديل مركزا غبيرة والخالدية.

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١ تعليق

  1. المراكز الصحية الواجب يستفاد منها لمتابعة صحة أهل الحي وخصوصاً المرضى من كبار السن ، الأطفال ، السكري ، الضغط، والأمراض للأخرى ، تنظيم محاضرات لتوعية أسبوعياً لأهل الحي وزيارة بصفه دوريه لمن لا يستطيع الحضور المراكز ومتابعته من كشف وتحليل وغيره ، توفير ،سيارة أسعاف لكل مركز يجب أن يكون المركز له دور بالحي

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