شرطة الرياض تتوصل لصاحبة مقطع الملابس الفاضحة بالقرية التراثية في أشيقر

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنً الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة رصدت عدة مقاطع فيديو متداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي تضمنت ظهور امرأه تتجول في القرية التراثية بمركز أشيقر التابع لمحافظة شقراء بملابس غير محتشمة.

وبناءً عليه ووفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تم تحديد هويتها، وبسماع أقوالها، أقرت بقيامها بزيارة الموقع المنوه عنه برفقة محرمها، وأن المقاطع المتداولة، تم نشرها بواسطة حساب مٌضاف لديها دون علمها، وعليه جرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو وصوراً لفتاة قيل -إنها تعمل “موديل” وتدعى خلود- في نفود الوشم وفي القرية التراثية بأشيقر، وهي تتجوّل بملابس فاضحة، فيما قام شخصٌ بتوثيق جولتها في تلك الأماكن، ونشر تلك المقاطع عبر برنامج “السناب”.