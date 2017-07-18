 «البشر‏»: ماهي النسخة الثالثة بعد «القاعدة وداعش» التي يتم تصنيعها للحرب على حرب الإسلام السنّي؟ | صحيفة تواصل الالكترونية

«البشر‏»: ما هي النسخة الثالثة بعد «القاعدة وداعش» التي يتم تصنيعها للحرب على الإسلام السنّي؟

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«البشر‏»: ما هي النسخة الثالثة بعد «القاعدة وداعش» التي يتم تصنيعها للحرب على الإسلام السنّي؟

تواصل – الرياض:

تساءل الدكتور محمد البشر،‏ أستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس مركز الفكر العالمي عن السعودية، عن “النسخة الثالثة” التي يتم تصنيعها بعد “القاعدة” و”داعش”، للحرب على الإسلام السنّي؟

وقال “البشر” : كانت القاعدة ثم داعش..النسخة الثالثة والمسرح الجديد تحت التصنيع يتعدد الأشخاص، تختلف الأمكنة، تتلون الأقنعة، ويبقى الهدف: حرب الإسلام السنّي!”، جاء ذلك في تغريدة للدكتور البشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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١ تعليق

  1. وقال “البشر” : كانت القاعدة ثم داعش..النسخة الثالثة والمسرح الجديد تحت التصنيع يتعدد الأشخاص، تختلف الأمكنة، تتلون الأقنعة، ويبقى الهدف: حرب الإسلام السنّي!”، جاء ذلك في تغريدة للدكتور البشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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