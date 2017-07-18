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برعاية أمير الباحة مشاركة 100 متسابق في هايكنج بلجرشي

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برعاية أمير الباحة مشاركة 100 متسابق في هايكنج بلجرشي

تواصل – فريق التحرير:

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة يقام السبت 28 شوال 1438 هـ (23 يوليو 2017) #هايكنج_بلجرشي وسيشارك فيه حوالي 100 مشارك يشكلون نخبة من محبي هذه الرياضة الفريدة من أطباء ومهندسين ورجال أعمال، يتقدمهم الرحال الأستاذ أحمد بن محمد الغامدي والأستاذ سعيد بن قزي الغامدي.

سينفذ النشاط انطلاقا من منتزه الهيجاء مرورا بوادي الجنابين، وصولا إلى سد الجنابين، وهو أحد مسارات الهايكنج التي تزخر بها محافظة بلجرشي الجميلة، ويستمر الهايكنج مسافة 15 كيلومتراً، حيث خُصص هذا النشاط لذوي اللياقة العالية.

وقد صرح سعادة محافظ بلجرشي الأستاذ سفر بن سويد الغامدي، بأن حرص المحافظة على دعم هذه الرياضة ينطلق من رغبة المحافظة في دعم وتنويع السياحة في المحافظة وتطوير رياضة الهايكنج في المملكة.

وقال د. صالح بن سعد الأنصاري الملقب ب “عميد المشي” مؤسس رياضة الهايكنج في المملكة الذي سيشارك في هذا النشاط بأن محافظة بلجرشي مؤهلة لتكون عاصمة الهايكنج في المملكة نظراً لما تحويه من مسارات أثرية وعقبات قديمة وأودية جميلة. كما أن لدى المسؤولين فيها رؤية وإرادة وتجربة في إدارة نشاطات الهايكنج.

ومن جانبه، صرح سعادة اللواء متقاعد عبدالله السعدون عضو مجلس الشورى الذي سيشارك في هذا النشاط بأن هذه الرياضة ملهمة ومحفزة للشباب لممارسة النشاط ومكافحة السمنة والخمول، وتطور الحس البيئي.

وجدير بالذكر أن هذا النشاط هو ثاني نشاط للهايكنج تدعمه محافظة بلجرشي رسمياً، حيث دعمت المحافظة هايكنج بلجرشي الأول الذي نفذته #دروب_العرب في عقبة حميدة الأثرية مطلع سبتمبر 2016 م وشارك فيه 50 مشاركاً.

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١ تعليق

  1. بالتوفيق رياضه جميله بعد انتشار السمنه المفرطه بين الذكور بسبب قلة الحركه مع الوجبات الجاهده السيئه جدا

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