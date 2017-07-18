تبوك.. «مطب بلا لوحات إرشادية» يُعرِّض حياة السائقين للخطر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
وثق مواطن بكاميرا جواله مقطع فيديو تداوله نشطاء على نطاق واسع يظهر تضرُّر عدد من السيارات في تبوك بسبب وجود مطب صناعي دون أي لوحات تحذيرية؛ الأمر الذي يعرض حياة السائقين أيضاً للخطر.
وبدا لافتاً في الفيديو تطوع أحد المواطنين -تضررت سيارته- بالتوقف على الطريق لأكثر من ساعة لتحذير العابرين من المطب، مستخدماً التلويح بيده وإضاءة هاتفه الجوال.
ودعا المواطن، موثق الفيديو أمانة تبوك لوضع لوحة تحذيرية حفاظًا على سلامة عابري الطريق ومركباتهم، مبرزاً توقف عدد من السيارات على جانب الطريق بعد تضررها من المطب.
الحل بجد بسيط جدآ على البلديات بعمل ألوان برتقالي اصفر احمر فسفوري على جميع المطبات لكي يكون واضح لقادي السيارات بلا لوحات هذا هو الحل لان يكلف الا القليل برميل البريه سوف يكفي من العشرين الى الثلاثين مطب و اكثر بمبلغ 100 ريال للبرميل الدعوى من3 ال 4 خطوط على كل مطب وسلامتكم