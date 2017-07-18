تبوك.. «مطب بلا لوحات إرشادية» يُعرِّض حياة السائقين للخطر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مواطن بكاميرا جواله مقطع فيديو تداوله نشطاء على نطاق واسع يظهر تضرُّر عدد من السيارات في تبوك بسبب وجود مطب صناعي دون أي لوحات تحذيرية؛ الأمر الذي يعرض حياة السائقين أيضاً للخطر.

وبدا لافتاً في الفيديو تطوع أحد المواطنين -تضررت سيارته- بالتوقف على الطريق لأكثر من ساعة لتحذير العابرين من المطب، مستخدماً التلويح بيده وإضاءة هاتفه الجوال.

ودعا المواطن، موثق الفيديو أمانة تبوك لوضع لوحة تحذيرية حفاظًا على سلامة عابري الطريق ومركباتهم، مبرزاً توقف عدد من السيارات على جانب الطريق بعد تضررها من المطب.