 الأمم المتحدة تطالب العراق بوقف انتهاكات ميليشيا «الحشد» بحق أهل السنة | صحيفة تواصل الالكترونية

الأمم المتحدة تطالب العراق بوقف انتهاكات ميليشيا «الحشد» بحق أهل السنة

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الأمم المتحدة تطالب العراق بوقف انتهاكات ميليشيا «الحشد» بحق أهل السنة

تواصل – وكالات:

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لوقف انتهاكات الحشد الشعبي ضد المدنيين العزل في الموصل.

وانتقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في “بغداد” ما تعرضت له هذه العائلات من عمليات طرد ومصادرة منازل وغيرها من تدابير الانتقام والعقاب الجماعي، بحسب “العربية نت”.

يشار إلى أن ميليشيا “الحشد” ترتكب جرائم وحشية بحق المدنيين العزل في مدينة الموصل وغيرها من المدن العراقية، ويمثل كون أفراد بعض هذه العائلات عناصر في تنظيم داعش حافزاً لزيادة استبداد الميليشيا ضد العائلات السنية بالتحديد.

ولا تعتبر تلك الجرائم التي يخوضها الحشد الشعبي بالجديدة بالنسبة للعراقيين فقد عانوا سابقاً وبعد إخراج داعش من تكريت وغيرها ويلات كثيرة وعمليات تعذيب وقتل واعتقال على أساس طائفي، إضافة لعمليات السلب والنهب على يد الميليشيا الإيرانية.

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