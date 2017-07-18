خريجو الدبلومات الصحية يرفضون اختبار «الأبتس» ويصفونه بـ«المستحيل»

تواصل – الرياض:

أعاد خريجو الدبلومات الصحية، الرافضون لاختبار “الأبتس” قضيتهم مجدداً إلى السطح، وفي سلسلة جديدة من حلقات الاعتراض، رفض الخريجون إكمال البرنامج وتسجيل دواماتهم لدى وزارة الصحة.

وشهدت غالبية الكليات، رفضاً من الطلاب للاختبارات وإكمال التدريب بعد أن وصفوها بـ«المستحيلة»، كما أعدوا وسماً في تويتر وصل إلى الترند للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

وأجمع المغردون على رفض اختبار “الأبتس”، الذي تصنفه وزارة الصحة معياراً وشرطاً لتخطي البرنامج المنتهي بالتوظيف وفقاً لـ”عكاظ”.

ووصف الطلاب، الاختبار بأنه عثرة في طريق التخرج والتوظيف، خصوصاً أن غالبيتهم تجاوزوا سن الثلاثين، ومنهم من ترك وظيفته للالتحاق بالبرنامج المنتهي بالتوظيف، رغم أن المكافأة لا تتجاوز 2000 ريال.

وبحسب الخريجين، فإنهم فوجئوا بشرط تجاوز الاختبار المرفوض، وزادت حدة المطالبات فيما لزمت وزارة الصحة الصمت، ووعدت بإصدار بيان توضيحي حول الاختبار.

واستغرب عدد من الخريجين فرض الاختبار على متدربين مصنفين من هيئة التخصصات الصحية، ما يعني أنهم مؤهلون دون إخضاعهم للاختبار، فضلاً عن أن معظمهم أصحاب خبرات في المستشفيات والصيدليات الخاصة.