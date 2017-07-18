وفاة الشيخ عبد الرحمن المطيري أشهر مطاردي السحر ة والمشعوذين بالمدينة المنورة

تواصل – الرياض

توفي الشيخ عبد الرحمن بن محيل المطيري، مدير وحدة السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة بعد صراع مع المرض.

وأديت الصلاة على الفقيد فجر اليوم الثلاثاء، في المسجد النبوي الشريف، ودفن جثمانه ببقيع الغرقد في المدينة المنورة.

ويعد “المطيري” من أبرز رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القائمين على ملف السحرة والدجالين والمشعوذين في منطقة المدينة المنورة.

و ساهم “المطيري” في مساندة بعض الأسر والمرضى على تجاوز عوارض وآثار عصفت في حياتهم واستقرارهم، بسبب أفعال سحر وشعوذة.

وطبقا لمصادر “تواصل” تمكن الشيخ المطيري خلال العقدين الماضيين، من القبض على عدد كبير من السحرة والمشعوذين، من بينهم ساحر شهير استغل الجهلة والعوام والبسطاء عبر قناة “شهر زاد”، عقب وصوله للمدينة المنورة، وممارسة نشاطه الإجرامي بفندق في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة.

ودشن عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هشتاق #وفاة_الشيخ_عبدالرحمن_محيل_المطيري، نعوا فيه الفقيد، ودعوا الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وعدد زملاءه مناقبه، وأشادوا بدوره في مكافحة السحرة والمشعوذين.

وقال حساب #صوت_طلاب_جامعة_طيبة‏: “فقدت المدينة المنوره أسد من أسود الميدان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم أغفر له وارحمه.”

وغرد شجاع الذويبي العتيبي عن الشيخ المطيري قائلاً : “عرفته بهمته في محاربة السحرة وتتبع أوكارهم، لا يكل ولا يمل صاحب همة عالية ونفس متواضعة – رحمه الله -.”

وقال محمد الردادي‏: “كان يعاملني كصديق ويلاطفني كأننا قرناء، بالرغم من أنه أكبر مني بـ ٣٠سنة اللهم إني أحبّه، اجمعني فيه في الفردوس.”

أما بندر الربيش فقال : “اللهم اجعل منزله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء ونحتسبه عندك شهيدا، اللهم أطعمه من ثمار الجنة.”

وقال الشيخ عادل بن طاهر المقبل عن واقعة ضبط مشعوذ قناة “شهر زاد”، الذي قام بضبطه الشيخ المطيري: تجرأ ساحر وهو من أشهر السحرة، الذين كانوا يعلمون الناس السحر، ويبتزون ما في جيوبهم من أموال بالباطل، وعلاوةً على ذلك يُفقدون من يتابعهم عقيدتهم، تجرأ هذا الساحر ودخل إلى أرض المملكة العربية السعودية، دون احترام لمقدساتها ومشاعرها ونظامها، وبدأ يمتهنُ مهنته الرذيلة، وينشر أعماله السحرية بين السعوديين في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة، ليُقبض عليه – بفضل الله – من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة، وتتحول أوراقه إلى السجن العام بالمدينة.”

وأضاف “المقبل” قائلاً: “هذا الساحر جاء إلى المملكة بعد أن أغلق مصدر دخله الوحيد (قناتي كنوز وشهرزاد)، وقد تناوله برنامج 99 في حلقته الشهيرة “السحر الفضائي” ، لفداحة ما يقوم به من أعمال لا يصدقها العقل البشري، وصدقها الساذجون وضعفاء النفوس.”

وأدلى الساحر لـ “برنامج 99” باعترافات خطيرة، ساهمت في تغيير قناعات من كانوا ينساقون وراء السحرة والمشعوذين، وكشف الساحر والمشعوذ ماكان يدور خلف كواليس قناتي كنوز وشهرزاد المشطوبة.

رابط للحلقة :

https://islamhouse.com/ar/videos/219284/