طبيبان سعوديان يجريان 30 جراحة قلب بموريتانيا تطوعاً

تواصل – خالد الغفيري:

نفذ طبيبا القلب السعوديان ناجي الخليف وعلي المسعود، مَا يَزِيد عن 30 عملية قلب في موريتانيا، تطوعاً، بتنسيق من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.

وقال الطبيب بمُسْتَشْفَى الملك فيصل التخصصي الدكتور ناجي الخليف لـ”تواصل”: إن الرحلة العلاجية استغرقت 5 أيام، خلال الفترة من يوم الأحد 9 شوال، وحتى الخميس 13 شوال، مُضِيفَاً أن تكاليف الرحلة والمعدات تتحملها هيئة الإغاثة العالمية، تحت مظلة رابطة العالم الإِسْلَامِيّ، وأنها جاءت بطلب من نقابة الأطباء في نواكشط.

وأجرى الفريق الطبي هناك مَا يَزِيد عن 30 عملية جراحية عاجلة لعلاج حالات صعبة، أغلبها من النساء الحوامل، وقد تنازل الطبيبان عن أَي مقابل مادي نظير إجرائهما العمليات، وجعلا عملهما تطوعاً لله تعالى.