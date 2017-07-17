 «العمل»: إيقاف الدعم عن المدارس الأهلية المتلاعبة بـ«راتب المعلمين» | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: إيقاف الدعم عن المدارس الأهلية المتلاعبة بـ«راتب المعلمين»

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«العمل»: إيقاف الدعم عن المدارس الأهلية المتلاعبة بـ«راتب المعلمين»
المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد ابا الخيل

تواصل ـ فريق التحرير:

حذّر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، المدارس الأهلية المتلاعبة براتب المعلم أو المعلمة المدعومين من هدف والتي تسلمهم أقل من 5600 ريال، من إلغاء الاتفاقية ومطالبتها باسترداد كافة مبالغ الدعم.

وقال أبا الخيل في تغريدات عبر حسابه حسابه على “تويتر”: سيتم إيقاف الدعم عن المدارس الأهلية غير الملتزمة بالتوظيف بنفس الراتب المحدد بـ5600 ريال شهرياً، بعد انتهاء مدة الدعم.

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٣ تعليقات

  1. وعذرهم عدم دفع راتب ٥٦٠٠ فأين رقابة وزارة التعليم ورقابة الموارد البشرية ورقابة وزارة العمل في مراقبة مسيرات الرواتب لجميع المدارس بالاجازات

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  3. دور تحفيظ القران كل الموظفات من الاجانب فقط المديرة سعودية قدمت اكثر من مرة ورفضو توظيفي

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