نائب أمير المدينة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب «الرشيدي»

تواصل – عبدالله الحجوري:

أدّى صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة الْمُنَوَّرَة، في المسجد النَبَوِيّ، بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أحمد الرشيدي (رَحِمَهُ اللَّهُ)، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد مُدَافِعَاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

ونقل سُمُوّه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة الْمُنَوَّرَة، إلى أهل الفقيد والقوات المسلحة.

وعبّر سمو نائب أمير لأسرة الشهيد عن فخر واعْتِزَاز الجميع بالشهيد، سَائِلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مُؤكِّدَاً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة، أرض الحرمين الشريفين، هو مصدر فخر واعْتِزَاز لجميع أبناء الوطن.

مِنْ جَانِبِهِم، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير منطقة المدينة، وسمو نائبه على التعزية، مؤكدين أن هذا نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى اعْتِزَازهم باستشهاد نجلهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.