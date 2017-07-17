«التعليم»: ربط قبول أبناء الوافدين في مدارس المملكة بـ«البصمة»

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أَصْدَرَ وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تعميماً على جميع مديريات التعليم في المناطق والمحافظات، بإلزام أولياء أمور الطلاب الوافدين المقيمين في المملكة، بضرورة التقدم لأحد فروع الجوازات في مقر إقامتهم، لتسجيل الخصائص الحيوية لأبنائهم الطلاب الملتحقين في جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجْنَبِيَّة في مختلف المراحل الدراسية.

يَأْتِي القرار كمقدمة لربط عملية التسجيل والقبول في المدارس بوجود البصمة، بِحَسَبِ “الميدان التعليمي”. وبإمكان المدارس التأكد من تسجيل الطلاب بصماتهم عبر تطبيق الجوازات على الأجهزة الذكية، أو من خلال بوابة وزارة الداخلية على الشبكة العنكبوتية.