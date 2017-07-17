شرطة الرياض تكشف تفاصيل استدراج امرأة آسيوية لـ3 وافدين وتكبيلهم بالسلاسل داخل استراحة

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صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه بتاريخ 21-10-1438 توفرت معلومات لدى الجهات المعنية بشرطة المنطقة عن قيام أشخاص من جنسيات آسيوية من ضمنهم امرأة باستدارج أشخاص آخرين من جنسياتهم إلى إحدى الاستراحات ومن ثم احتجازهم وتكبيلهم ومطالبتهم بدفع فديه لإطلاق سراحهم.

وأضاف الناطق الإعلامي، أن شرطة المنطقة قامت بإعداد الخطط اللازمة لضبط المجرمين وتخليص الأشخاص المحتجزين دون إصابتهم بأى ضرر، وتم ذلك -بفضل الله- واتضح أن المحتجزين (ثلاثة وافدين) دون حدوث أي إصابات، كما تم القبض على جميع المتهمين (شخصين ترافقهما امرأة لا تمت لهما بصلة شرعية، وتقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وضُبط بحوزتهما 17 جهاز تلفون جوال وسلاح بلاستيكي وسلاسل حديدية استخدمت في تكبيل المحتجزين.