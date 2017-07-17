 الرياض.. الإطاحة بمقيم هدد مواطنة بنشر صورها على مواقع التواصل لابتزازها | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. الإطاحة بمقيم هدد مواطنة بنشر صورها على مواقع التواصل لابتزازها

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الرياض.. الإطاحة بمقيم هدد مواطنة بنشر صورها على مواقع التواصل لابتزازها

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة
فقد ورد لمركز شرطة العزيزية بلاغاً من مواطنة تفيد عن قيام أحد الأشخاص بابتزازها وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وبعد التحقق من صحة البلاغ قامت دوريات الضبط الإداري بشرطة المنطقة على ضوء المعلومات الواردة بجملة من الإجراءات البحثية، أسفرت ولله الحمد عن تحديد هوية الشخص وضبطه.

وأكد أن المتهم مصري في العقد الثالث من العمر، بعد مقاومة شديدة منه و محاولته ارتكاب الفرار، كما ضبط بحوزته على أجهزة الاتصال المستخدمة.

جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية حسب الاختصاص لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه، وبالله التوفيق.

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