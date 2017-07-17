السجن 6 أشهر و60 جلدة لمنتزع عباءة فتاة في تبوك

تواصل – تبوك:

قضت المحكمة الجزائية في تبوك بالسجن لمدة ستة أشهر و60 جلدة بحق شاب تحرش بفتيات في تبوك وسحب عباءة إحداهن.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بصورة موسعة مقطع فيديو للحادثة، وقرر ناظر القضية في حكمه أن جلد المتحرش سينفذ على دفعتين الأولى في موقع الحادثة والأخرى في مكان ثان.

وأوضح القاضي في صك الحكم أنه ثبت لديه إدانة المدعى عليه بإيذاء فتيات وسحب عباءة إحداهن، وتبعا لذلك قرر تعزير المتهم بالتحرش بسجنه 6 أشهر تحتسب منها مدة إيقافه على أن يكون الإيقاف أثناء وقت الإجازة الدراسية كونه طالبا جامعيا، وجلده 60 جلدة علنًا مفرقة على دفعتين كل دفعة 30 جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوعين مرة في موقع الحادثة والأخرى في مكان آخر محدد في صك الحكم. حسب “عكاظ”