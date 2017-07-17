وضعت جنينها بأحد الممرات.. مواطن يشتكي 4 مستشفيات بجازان رفضت توليد زوجته 

تواصل – جازان:

قال مواطن ‘‘إن 4 مستشفيات بمنطقة جازان رفضت استقبال زوجته حينما فاجأتها آلام المخاض مؤخراً بدعوى عدم توفر سرير شاغر، لينتهي الأمر بوضع مولودها في ممر أحد المستشفيات، وتوعد بتقديم شكوى ضدها إلى وزارة الصحة‘‘.

وأضاف المواطن عطيف دعاك وفقاً لـ”عكاظ” أن زوجته دخلت في حالة ولادة، ليسارع إلى حملها ومراجعة مستشفيات ضمد وأبو عريش العام والأمير محمد بن ناصر والملك فهد، من أجل قبول حالتها وإنقاذها، مشيراً إلى أن جميعها رفضت استقبالها بدعوى عدم وجود سرير شاغر.

وأشار إلى أن زوجته تدهورت حالتها بسبب التنقل بين أكثر من مستشفى لتضع في النهاية حملها داخل أحد ممرات مستشفى الملك فهد، مُبدياً غضبه من تصرف المستشفيات معه وعدم توفيرها سيارات إسعاف أيضاً لنقل تلك الحالات الطارئة، متوعداً بتقديم شكاوى ضدها إلى وزارة الصحة.