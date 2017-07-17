 بريطاني يعتدي على مسلمة ويحاول نزع حجاب أخرى في «مترو لندن» | صحيفة تواصل الالكترونية

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بريطاني يعتدي على مسلمة ويحاول نزع حجاب أخرى في «مترو لندن»

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بريطاني يعتدي على مسلمة ويحاول نزع حجاب أخرى في «مترو لندن»

تواصل – سامر محمد:

تتعامل الشرطة البريطانية مع محاولة بريطاني نزع حجاب مسلمة بالقوة والبصق على وجه أخرى على أنها جريمة كراهية، وفقا لصحيفة “مترو” البريطانية.

وأشارت إلى أن رجلا جرى تصويره، اتهم بالبصق على فتاة مسلمة ونزع حجاب أخرى من على رأسها في مترو أنفاق لندن، وقامت الضحية التي حاول الجاني نزع حجابها بنشر صورته على حسابها في “تويتر”.

وأكدت شرطة النقل البريطانية، على أنها تحقق في الهجوم وأعلنت عن أنها ستتعامل معه على أنه جريمة كراهية، خاصة بعدما وصلت عملية إعادة نشر تغريدة المجني عليها 28 ألف مرة حتى الآن.

ورأت الصحيفة، أن الهجوم يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات التي تستهدف المسلمين، وذكرت أن شرطة لندن كانت في العادة تتعامل مع أقل من 40 حادثة عنصرية يوميا، لكن متوسط الهجمات الآن أصبح أكثر من 50 يوميا.

وتعرضت مراكز وممتلكات خاصة بالمسلمين في لندن، لعمليات تشويه برسوم تحمل رسائل كراهية بعد يوم واحد من عملية دهس شهدها جسر لندن قبل أسابيع.

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١ تعليق

  1. هذي دول المساواة !!

    تبا ثم تبا .. لمن يجعلون مع الله إله آخر .. ثم يزعمون أنهم أهل حضارة وأهل عدل وحرية ..الخ

    اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارفع الأمة الإسلامية واحفظها

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