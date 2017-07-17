«الاتصالات»: ليس من حق الشركات إلزام المشترك بالاستمرار في الخدمة

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت هيئة الاتصالات أنه ليس من حق الشركة مقدمة الخدمة إلزام المشترك بالاستمرار في سداد قيمة خدمة من خدماتها، حال رغبته في إلغائها، أو رغبته في نقل الرقم لمشغل آخر قبل نهاية الحد الأدنى للعقد.

وأوضحت الهيئة في ردها على استفسارات البعض في تغريدات على حسابها بـ”تويتر”، أن من حق عملاء الشركات على مقدمي الخدمة طلب إلغاء الخدمات المقدمة لهم في حال رغبتهم.

وأضافت أن هذا الحق لا يُخل بحق الشركات مقدمة الخدمة في مطالبة العملاء بالمبالغ المالية التي قد تُفرض في حال طلب العميل إلغاء الخدمة قبل نهاية مدة العقد.

وبيّنت الهيئة بعض حقوق العملاء، ومنها حق العميل في استجابة الشركة لطلب الإلغاء، وعدم طلب مقدم الخدمة منه زيارة مكتبها للإلغاء إلا إذا كان نهائيًا لكامل الخدمة الهاتفية الأساسية، وعدم تحصيل رسوم على الخدمة الملغاة اعتبارًا من تقديم طلب الإلغاء.