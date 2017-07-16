«هيئة الرياض»: جاري التنسيق مع الجهات المختصة لضبط فتاة تجوَّلت بملابس غير محتشمة في «أشيقر»

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه فتاة بلباس مخالف، فإن الرئاسة قامت برصد المقطع وإجراء ما يلزم حيال هذه المخالفة والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.

مصادر: توجيهات بضبط فتاة تجوّلت بملابس غير محتشمة في القرية التراثية بـ«أشيقر»

تواصل – فريق التحرير:

كَشَفَتْ مصادر عن صدور أمر بضبط فتاة تدعى “موديل خلود”؛ بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول تتجول بملابس غير محتشمة في نفود الوشم، وفي القرية التراثية بأشيقر التابعة لمحافظة شقراء.

وظهرت الفتاة في الفيديو المتداول مرتدية ملابسة غير محتشمة تُظهر أجزاء من جسدها، فيما وثَّق أحد مرافقيها الجولة، ونشرها عبر حسابها في «سناب شات».

وأوضحت المصادر أن رئيس مركز أشيقر خاطب محافظ شقراء ومخفر الشرطة بِشَأْنِ تطبيق النظام في حقها، وضرورة اتخاذ اللازم منعاً لانتشار مثل هذه المقاطع.