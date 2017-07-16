وفاة طالب طيران سعودي سقطت طائرته بأمريكا.. وتحقيقات بالحادث

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأمريكية وفاة طالب طيران سعودي يُدعى “محمد العنزي” (27 عاماً)؛ إثر تحطم طائرة بولاية فلوريدا الأمريكية هو ومدربه، أمس الأول.

وذكر نائب رئيس النادي السعودي بجامعة Embry – riddle زياد دغريري، أن الطالب كان يدرس في أكاديمية sunrise flight academy وحاصل على رخصتي طيران، ولم يتبق له سوى القليل للحصول على الرخصة الثالثة «رخصة الطيران التِجَارِيّ» ليتخرج من الأكاديمية، إلا أنه تُوُفِّيَ مع مدربه أثناء تحليقه بالطائرة.

بدوره، أَوْضَحَ سلطان العسيري، زميل المُتوفى، أن السلطات الأمريكية المختصة وجدت الطائرة المنكوبة وهي من طراز PA – 44 بمحركين عند الـ 30 :10 صباح الْجُمُعَة، وجرى التأكد من وفاة “العنزي” عند الواحدة ظهراً، في حين ينتظر ذووه موافقة الطب الشرعي لنقل الجثمان ودفنه في مدينة الرياض، مُشِيرَاً إلى أن زميله كان يعمل مع إحدى الشركات في المملكة، وسافر إلى أمريكا نهاية 2014 ليتدرب على الطيران ويَحْصُل على الرخص اللازمة؛ وَهُوَ متزوج ولديه ابنة تبلغ من العمر 3 سنوات، بِحَسَبِ “مكة”.

يُشَارُ إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل السلطات الأمريكية لمعرفة سبب وملابسات الحادث، كما أن الأكاديمية اجتمعت، الْجُمُعَة، مع طلابها وألغت جميع الرحلات حتى إشعار آخر.