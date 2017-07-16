 وفاة طالب طيران سعودي سقطت طائرته بأمريكا.. وتحقيقات بالحادث | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة طالب طيران سعودي سقطت طائرته بأمريكا.. وتحقيقات بالحادث

2
وفاة طالب طيران سعودي سقطت طائرته بأمريكا.. وتحقيقات بالحادث

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأمريكية وفاة طالب طيران سعودي يُدعى “محمد العنزي” (27 عاماً)؛ إثر تحطم طائرة بولاية فلوريدا الأمريكية هو ومدربه، أمس الأول.

وذكر نائب رئيس النادي السعودي بجامعة Embry – riddle زياد دغريري، أن الطالب كان يدرس في أكاديمية sunrise flight academy وحاصل على رخصتي طيران، ولم يتبق له سوى القليل للحصول على الرخصة الثالثة «رخصة الطيران التِجَارِيّ» ليتخرج من الأكاديمية، إلا أنه تُوُفِّيَ مع مدربه أثناء تحليقه بالطائرة.

بدوره، أَوْضَحَ سلطان العسيري، زميل المُتوفى، أن السلطات الأمريكية المختصة وجدت الطائرة المنكوبة وهي من طراز PA – 44 بمحركين عند الـ 30 :10 صباح الْجُمُعَة، وجرى التأكد من وفاة “العنزي” عند الواحدة ظهراً، في حين ينتظر ذووه موافقة الطب الشرعي لنقل الجثمان ودفنه في مدينة الرياض، مُشِيرَاً إلى أن زميله كان يعمل مع إحدى الشركات في المملكة، وسافر إلى أمريكا نهاية 2014 ليتدرب على الطيران ويَحْصُل على الرخص اللازمة؛ وَهُوَ متزوج ولديه ابنة تبلغ من العمر 3 سنوات، بِحَسَبِ “مكة”.

يُشَارُ إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل السلطات الأمريكية لمعرفة سبب وملابسات الحادث، كما أن الأكاديمية اجتمعت، الْجُمُعَة، مع طلابها وألغت جميع الرحلات حتى إشعار آخر.

شاهد ايضا

«الإسكان» تفتح باب المعاينة والحجز بمشروع «فلل رماح»

«الإسكان» تفتح باب المعاينة والحجز بمشروع «فلل رماح»

وزير الداخلية يستقبل نظيره البحريني

وزير الداخلية يستقبل نظيره البحريني

«البيئة»: بدء موسم صيد الروبيان بالخليج العربي الشهر المقبل

«البيئة»: بدء موسم صيد الروبيان بالخليج العربي الشهر المقبل

مصادر: توجيهات بضبط فتاة تجوّلت بملابس غير محتشمة في القرية التراثية بـ«أشيقر»

مصادر: توجيهات بضبط فتاة تجوّلت بملابس غير محتشمة في القرية التراثية بـ«أشيقر»

٢ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>