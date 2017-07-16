ثلاثيني يقتل والدته وأخته وطفليها في المدينة

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تبلّغ أحد مخافر الشرطة التابعة لشرطة محافظة بدر، في يوم الجمعة الموافق 20/ 10/ 1438، من قبل مواطن في العقد الثالث من العمر، أفاد بأنه عند عودته لمنزله وجد والدته وأخته وطفليها متوفين داخل المنزل.

أوضح ذلك الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، وقال إنه قد لوحظ عليه الارتباك أثناء بلاغه، تم التحفظ عليه والانتقال للموقع الذي أشار إليه ووجدت والدته في العقد الثامن وأخته في العقد الرابع وطفليها 2 و4 سنوات مقتولين طعناً بآلة حادة.

جرت معاينة مسرح الحادث من قبل المختصين من خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وبحضور وإشراف مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن وعضو النيابة العامة، وبالتثبت من الشخص المبلِّغ الذي ظهر عليه الارتباك وعدم الاتزان، جرت إعادة سماع أقواله ومناقشته، وقد اعترف بقيامه بقتلهم أثناء نومهم كونه رأى رؤيا بأنه يُدخلهم الجنة.

وقد اتضح بأنه يعاني من اعتلالات نفسية وهلاوس من أثر تعاطي الامفيتامين المخدر، ومن ثم جرت إحالته رفق كامل المعاملة لفرع النيابة العامة بالمحافظة بحكم الاختصاص، وقد صادق على اعترافاته هذا الْيَوْمَ شرعاً في المحكمة العامة.