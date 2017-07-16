 محامٍ كويتي: عامل بنغالي انتحل صفة طبيب لمدة 35 عاماً | صحيفة تواصل الالكترونية

محامٍ كويتي: عامل بنغالي انتحل صفة طبيب لمدة 35 عاماً

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محامٍ كويتي: عامل بنغالي انتحل صفة طبيب لمدة 35 عاماً

تواصل – وكالات:

فجَّر محامٍ كويتي، قضية من العيار الثقيل تمثلت في انتحال عامل نظافة بنغالي شخصية طبيب كويتي بأوراق مزورة والعمل بدلاً منه لمدة 35 عاماً.

وقال المحامي هاني حسين في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: إن “الأيام المقبلة “ستشهد إلقاء القبض على دكتور كويتي بنغالي الأصل ومزوِّر، ويعمل في مستشفى الصباح”.

وأضاف “حسين”: أن “العامل استبدل صورة طبيب كويتي هاجر إلى نيوزيلندا عام 1982 (لم يذكر اسمه)، بصورته الشخصية”، مشيراً إلى أن البنغالي المزور استطاع تمرير العديد من المناقصات الطبية، ومن خلالها تمت ترقيته في الوزارة.

وأوضح أن “شقيق نائب حالي (لم يسمه) في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، ساعد البنغالي، والاثنان متواريان عن الأنظار منذ بدء توارد المعلومات”، مرجحاً مغادرة البنغالي البلاد بجوازه الأصلي، وتواجد شقيق النائب في فرنسا.

وأكمل المحامي: “وردني اتصال من شخصية كبيرة جداً في إدارة الجنسية والجوازات (لم يذكر اسمه) وغداً سألتقيه وسأقدم له المستندات الخاصة بالدكتور البنغالي”.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي أنها ستتابع كل ما أثير حول هذا الموضوع مع الجهات المختصة، مشددةً على أنها لن تتوانى عن كشف كل التفاصيل ذات الصلة بالموضوع متى استجد ذلك.

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١ تعليق

  1. خلاص الموضوع منتهي الطيور طارت بأرزاقها الدكتور سافر جمع من الدنانير و سافر في كل دوله فساد من مسئولي الدوله

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