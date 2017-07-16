«الصندوق العقاري»: تصنيف جديد للمستفيدين يستبعد المتعثرين

تواصل – الرياض:
قال خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية؛ إنه تم استحداث مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم، بسبب ضعف التنسيق بين الأفراد وقطاع التمويل.
وأكد وجود تصنيف للمستفيدين، حيث تسري عليهم قائمة المتعثرين بالاعتماد على بيانات الشركة السعودية للتصنيف الائتماني “سمة”.
وأشار إلى أنه بتدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم يُمكن الإعلان عن بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، مبيناً أن المركز عبر فروعه المنتشرة في المملكة سيقوم باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم والمسمى بالتمويل الذاتي. حسب “الاقتصادية”
ماهو الحل لمن يريد بناء منزل وله انتظار 13عام ينتظر القرض وفي الاخير يقولون له لست مطابقا للشروط والسبب غير موظف والحل بالنسبة لصندوق العقاري أن يتنازل للأرض لأحد ابنائه أن كان موظف ليصبح القرض باسمه ويبني الأرض بالله عليكم معقول تدخلوا الورثة بمشاكل بها الاقتراح لماذا لاتعطوا صاحب الأرض القرض ويأخذ على نفسه تعهد بالسداد مثل السابق
انا جالس انتظر عشرين سنة وراتبي ٣٠٠٠ الف ريال وبعد ماتحسن الراتب الا ١٥٠٠٠ الف تاخذ علي فوائد وش ذنبي انا طول العمر وانا جالس انتظر الصندوق وبعد ماجاء دوري تاخذ علي فوائد ارجو الا مسجل قبل ١٥ سنة ماتاخذ عليه فوايد او مسجل بالنظام القديم ماقول الا الله يرحمك يابومتعب جعلك بجنات النعيم ويطول عمر ابوفهد
لاطبنا ولاغدا الشر انا نزلي المدعوم ورحت للصندوق قالولي ماعندنا شي رح لأحد البنوك الرياض البلاد انماء وجيت للبنوك وكلن يعطيني نظام مافية عندهم اي الية وازيدكم نزلت ٦دفعات والاواحد اخذ او استفاد من الي نزلت أساميهم وزير الأسكان فاشل وأتمني نرجع للصندوق أفضل من البنوك التجارية الي ماهمها الا الربح حلال ولا حرام