«الصندوق العقاري»: تصنيف جديد للمستفيدين يستبعد المتعثرين

تواصل – الرياض:

قال خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية؛ إنه تم استحداث مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم، بسبب ضعف التنسيق بين الأفراد وقطاع التمويل.

وأكد وجود تصنيف للمستفيدين، حيث تسري عليهم قائمة المتعثرين بالاعتماد على بيانات الشركة السعودية للتصنيف الائتماني “سمة”.

وأشار إلى أنه بتدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم يُمكن الإعلان عن بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، مبيناً أن المركز عبر فروعه المنتشرة في المملكة سيقوم باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم والمسمى بالتمويل الذاتي. حسب “الاقتصادية”